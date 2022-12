Ce dimanche 20 mars 2022, dans la matinée, Christine et Jean veulent, comme souvent, se promener en barque sur la Meuse depuis le petit embarcadère de Deville, à 17 kilomètres au nord de Charleville-Mézières. À peine arrivée au milieu du fleuve, large d'une cinquantaine de mètres, le petit bateau connaît un problème technique de moteur avant de devenir incontrôlable, faisant des ronds dans l'eau.

Le deux occupants déséquilibrés décident alors de se jeter à l'eau. Mais le courant est fort et la température de l'eau est de -4 degrés. Si Christine réussit à s'approcher de la berge, son compagnon Jean - qui s'est agrippé à un bidon d'essence pour flotter - dérive d'une centaine de mètres. Les deux sont à bout de force, paralysés par le froid, et ils ne se voient plus. Ils se croient mutuellement morts, noyés dans la Meuse. Leur dernière heure n'est pas arrivée : deux hommes, qui ne se connaissent pas, vont intervenir séparément pour sauver chacun l'un des naufragés.

Des appels au secours, très loin

L'un des sauveteurs

Le premier se promène avec son chien. Il entend au loin des appels au secours et aperçoit un bidon d'essence rouge sur l'eau. "J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui y était agrippé. Quand j'ai vu la tête de cette personne plonger dans l'eau, je n'ai pas réfléchi", explique Philippe qui saute dans le fleuve. "Je lui ai dit de me tendre la main et de me laisser faire. Il était à bout de force. Je l'ai ramené en quelques secondes au bord d'abord, puis sur la berge", poursuit cet habitant de Deville.

Jean est sauvé. Au même moment, un pêcheur, situé à plusieurs dizaines de mètres, a réussi à extraire Christine de l'eau. "J'ai d'abord appelé les pompiers, mais comme ça mettait du temps, j'ai jeté tout ce que j'avais sur moi, mon téléphone, les clés de voiture, et j'ai sauté dans l'eau même si je ne sais pas bien nager", explique le deuxième homme, également prénommé Philippe.

J'ai vraiment cru que c'était fini Jean, l'un des rescapés

Les deux rescapés sont en hypothermie et transportés à l'hôpital, où ils vont rester l'après-midi en observation avant de rentrer à leur domicile. "Franchement, j'ai eu peur, on aurait pu ne pas vivre le Noël de cette année. J'en fais des cauchemars régulièrement", explique Jean, toujours ému de sa mésaventure. Sa compagne Christine, elle, remercie encore chaleureusement ces deux héros anonymes qui leur ont sauvé la vie.

Les deux Philippe se sont vus remettre une bouteille de Champagne par les deux rescapés à l'occasion des fêtes de fin d'année. "On boira en pensant à eux. Mais on a juste fait notre devoir. Ç'aurait été un enfant, un animal, il fallait sauter pareil", concluent-ils, pas peu fiers d'avoir été décorés de quatre médailles, notamment par la mairie de Deville.

