Nord : un homme battu et brûlé, trois hommes jugés pour tentative de meurtre

et AFP

publié le 04/03/2021 à 21:09

Le procès de trois hommes s'est ouvert, ce jeudi 4 mars aux Assises du Nord, pour la tentative de meurtre aggravée en 2015 de Fabien Lherbier, un grutier de 41 ans, resté depuis handicapé. L'homme été roué de coups et brûlé au deuxième degré sur 20% du corps.

Retour sur les faits : dans la nuit du 27 au 28 mai 2015, Fabien Lherbier quitte son domicile de Libercourt (Pas-de-Calais), en voiture. Il sera retrouvé nu et inanimé par les secours tôt le matin, près de son véhicule calciné dans un champ de Phalempin (Nord). Sévèrement brûlée, la victime présentait un traumatisme crânien, des lésions cérébrales, ainsi que de nombreuses fractures et plaies.

Ce père de famille a gardé de graves séquelles de l'agression après une longue hospitalisation : l'homme a perdu la mémoire, notamment concernant la nuit du drame, et se déplace encore "difficilement, en marchant et en fauteuil roulant", a indiqué son avocat Me Damien Legrand.

Une agression partie d'un "mauvais regard"

Dès juin 2015, plusieurs témoignages anonymes et la vidéosurveillance d'une station essence mettent les enquêteurs sur la piste des suspects. Parmi ces témoignages, une personne avait rapporté que cette agression était partie d'un "mauvais regard". Elle avait désigné deux cousins, Mohamed Ainaoui, 19 ans, et Bilal Belgherbi, 20 ans. Une troisième personne, Mohamed Boumaaraf, 22 ans, sera également interpellée et avouera les faits.

D'après son récit, l'homme était tombé par hasard sur les deux cousins, très alcoolisés, dans la cité. À l'arrivée de Fabien Lherbier, une dispute aurait éclaté avec Ainaoui, Belgherbi assénant un coup de bouteille au quadragénaire. Les deux hommes se seraient ensuite "acharné" sur la victime et auraient contraint Mohamed Boumaaraf d'aller chercher de l'essence. À Phalempin, les cousins auraient mis le feu à la voiture.

L'expert psychologue a estimé que Boumaaraf était un homme influençable, mais l'accusation le considère comme un complice, notamment parce qu'il n'a pas appelé les secours. De leurs côtés, Ainaoui, comme Belgherbi, ont toujours nié les faits : leur défense ont relevé le manque de preuves matérielles dans cette affaire.