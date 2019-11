Nord : le corps d'un bébé découvert dans un coffre de voiture

et AFP

publié le 28/11/2019 à 12:49

Le parquet de Lille a ouvert une enquête, après la découverte du corps sans vie d'un nourrisson dans le coffre d'une voiture à Thumeries, dans le Nord. Dans cette affaire, une femme, âgée d'une trentaine d'années, a été placée en garde à vue, ce jeudi 28 novembre.

C'est le compagnon de cette dernière qui est tombé par hasard sur le cadavre, caché à l'arrière d'une Citroën C3 stationnée à leur domicile. Selon une source proche du dossier, le conjoint aurait immédiatement prévenu les gendarmes. Choqué, il a été victime d'un malaise, obligeant les pompiers à le transférer à l'hôpital.

L'homme aurait affirmé ne pas s'être aperçu d'une quelconque grossesse de sa conjointe. L'enquête va devoir déterminer s'il s'agit bien du père et de la mère du nourrisson grâce à des tests ADN. Elle devra également révéler s'il le bébé est né à terme, viable ou non, quand, dans quelles conditions et si sa mère a fait un éventuel déni de grossesse. Une autopsie va être pratiquée.