Nîmes : nouvelle nuit de violences avec une fusillade et un adolescent blessé à l'arme blanche

La situation est toujours tendue du côté de Nîmes. En début de soirée, ce samedi 26 août, un adolescent de 15 ans a été blessé au couteau. Dans la nuit, des tirs d'arme à feu ont retenti dans le quartier Mas de Mingue. Ces scènes interviennent alors que la sécurité vient d'être renforcée dans la cité gardoise après la mort de deux personnes, dont un mineur de 10 ans, dans un autre quartier de la ville plus tôt cette semaine.

Peu après 19h, un jeune de 15 ans a donc été grièvement blessé à l'arme blanche en plein centre-ville. L'adolescent a reçu plusieurs coups de couteau au cou de la part d'au moins un individu, qui circulait à scooter. Deux suspects sont en fuite. Malgré de très graves blessures, son pronostic vital n'est pas engagé, selon nos informations. À ce stade, la piste d'un nouveau règlement de comptes entre délinquants sur fond de trafic de stupéfiants n'est pas encore privilégiée.

Plus tard dans la nuit, vers 2h du matin, une nouvelle fusillade a éclaté à Nîmes. Cette fois-ci, la scène a eu lieu dans le quartier Mas de Mingue. Selon les premières constatations, un point de deal a été, dans un premier temps, visé. Le lieu est un hall d'entrée d'une petite ruelle où se trouvaient plusieurs chaises et des bouteilles d'alcool. Les policiers ont constaté de très nombreux impacts dans les murs et les vitres.

Un homme légèrement blessé

Ces tirs n'ont fait aucune victime. Les personnes visées ont réussi à s'enfuir, selon une note de la police consultée par RTL. Les deux tireurs ont pris la fuite à bord d'une petite voiture bleue. Au moment de s'échapper, les assaillants se sont arrêtés près d'un autre véhicule qui venait de se stationner. Une balle a été tirée dans la vitre de cette voiture. Le conducteur a été légèrement blessé par les éclats de verre. Les suspects sont toujours en fuite.

Depuis une semaine, les violences sont montées d'un cran dans la ville du Gard. De très nombreux renforts policiers sont présents dans la ville. L'intégralité de l'unité d'élite de la CRS 8 est toujours sur place, accompagnée du Raid et des effectifs locaux. Malgré cet impressionnant déploiement policier, annoncé par Gérald Darmanin, qui s'est rendu sur place ce jeudi, les fusillades sous fond de trafic de stupéfiants semblent continuer dans les quartiers de Nîmes.