Nîmes : incarcéré pour actes de torture et de barbarie sur sa compagne

publié le 22/01/2020 à 18:11

Les faits qui sont reprochés à ce trentenaire nîmois sont terribles. L'homme aurait ébouillanté les jambes de sa compagne, l'aurait frappée à coups de marteau et de lattes de bois et brûlée au briquet. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Nîmes le mardi 21 janvier pour violences et actes de barbarie. L'homme a été placé sous mandat de dépôt. Il risque les assises et jusqu'à 20 ans de prison.

L'examen médical de la victime laisse penser que ses blessures remontent au minimum au mois de décembre dernier. Elles lui ont causé 10 jours d'ITT, détaille France Bleu Gard Lozère. "La volonté de torturer semble manifeste" a détaillé Éric Maurel, le procureur de Nîmes.

Des expertises psychiatriques complètes doivent être réalisées sur le suspect, afin que la justice puisse déterminer la capacité de discernement de l'accusé, et s'il se rendait réellement compte de la gravité des faits qui lui sont reprochés.