publié le 19/10/2019 à 03:06

Ne pas rapatrier les jihadistes français retenus en Syrie "fait courir un risque de sécurité publique" en France, a mis en garde le juge d'instruction David De Pas, coordonnateur du pôle antiterroriste au tribunal de Paris, dans un entretien à l'AFP.

"L'instabilité géopolitique de la région et la porosité de ce qu'il reste des camps kurdes laissent redouter deux choses : d'une part des migrations incontrôlées des jihadistes vers l'Europe avec le risque d'attentats par des personnes très idéologisées, et d'autre part la reconstitution de groupes terroristes combattants particulièrement aguerris et déterminés dans la région", a-t-il expliqué, dans une prise de parole inédite.

Pour le moment, les autorités françaises se refusent à ces rapatriements. Le gouvernement explique vouloir évaluer les situations des jihadistes français et de leurs familles au "cas par cas".