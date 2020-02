Narbonne : il rend visite à ses parents et les retrouve morts

publié le 13/02/2020 à 14:00

Alors qu'il allait rendre visite à ses parents, avec qui il avait des relations régulières, un fils a fait une macabre découverte à Narbonne, lundi 10 février, vers 18 heures.

L'homme a retrouvé ses parents morts, apparemment décédés "depuis plusieurs jours", selon le parquet. Comme le rapporte Midi Libre, ils étaient âgés de 74 et 75 ans. Un des parents a été retrouvé à l'extérieur de la maison, l'autre, à l'intérieur.

Les enquêteurs cherchent à savoir s'il y a eu une effraction ou non au domicile des parents ou si une quelconque scène de violence a eu lieue. Les policiers ont procédé aux différentes constatations et recherché des empreintes pouvant être suspectes. Une autopsie sera effectuée vendredi 14 février. Le parquet cherche à connaître les causes de la mort. La thèse criminelle n'a pas été écartée.