Crime, autopsie, cour d'assises... Le quotidien d'un médecin légiste

publié le 05/02/2020 à 13:00

La table d'autopsie du docteur et médecin légiste Michel Sapanet, au CHU de Poitiers, ne désemplit pas. Chaque année, son équipe d'experts traite plus de 450 dossiers de morts. Avec lui on découvre le quotidien d'une équipe de médecine légale, des constatations sur les scènes de crime aux auditions devant les cours d'assises, en passant par les autopsies, les reconstitutions criminelles, ou encore l'examen de rescapés de violences.

À quoi ressemble la journée type d'un médecin légiste ? À quoi ressemble une salle d'autopsie ? Combien de temps prend l'autopsie d'un corps ? Quelles sont les règles à suivre pour autopsier un corps ? Est-ce un métier qui attire beaucoup de candidats ? Est-ce difficile de séparer vie professionnelle et vie personnelle ?

Notre invité nous racontera les évolutions récentes du métier et reviendra sur différentes affaires qui ont marqué sa carrière de médecin légiste, notamment la fois ou son audience en cour d'assises a fait basculer un procès.

à lire : En direct de la morgue chez Plon.

