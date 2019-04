et AFP

publié le 26/04/2019 à 14:56

Macabre découverte à Nantes. Les corps de trois personnes, un couple octogénaire et leur fille handicapée, ont été retrouvés dans leur maison jeudi 25 avril. La piste criminelle n'est toutefois pas privilégiée, a-t-on appris auprès du parquet de Nantes, confirmant une information de Ouest-France.



"La piste criminelle n'est pas privilégiée, on est sur une recherche des causes de la mort", a déclaré à l'AFP Pierre Sennès, le procureur de Nantes. Les trois corps ont été découverts dans un état de décomposition avancée par la police, alertée par des voisins.

Les deux octogénaires "avaient de gros problèmes de santé", a précisé le parquet, indiquant qu'une autopsie aurait lieu "ces prochains jours" pour éclaircir les causes de ces décès.

Le couple, âgé de 84 et 86 ans, ainsi que leur fille handicapée de 40 ans, ont été retrouvés sans vie dans leur maison aux portes closes.