Nantes : l'oeuvre "Un arbre qui pousse dans une voiture" a été incendiée

publié le 20/11/2019 à 11:21

L'oeuvre d'art signée par la compagnie Royal de Luxe avait été placée dans le quartier Bellevue à Nantes. Son nom, Un arbre qui poussait à l'intérieur d'une voiture, illustrait bien ce que les passants pouvaient voir.

Ainsi, un arbre apparaissait encastré dans une voiture, semblant prendre racines sous le véhicule avant d'en transpercer le toit pour s'épanouir et s'élever. Mais selon franceinfo, l'oeuvre placée lundi 18 novembre a été incendiée dans la nuit de mardi à mercredi, malgré la présence d'un gardien.

Le média indique également que trois suspects sont recherchés. France Bleu Loire-Atlantique explique que l'opération était bien organisée. Deux hommes seraient arrivés peu après minuit en voiture, et ce seraient garés de façon à bloquer le vigile assis dans son véhicule.

L'un des suspects est alors sorti et a brisé la vitre de la voiture utilisée pour l'oeuvre d'art, et y a jeté un engin incendiaire. Le vigile devrait déposer une plainte, et a indiqué avoir reçu un coup de portière.

Cette nuit, Place Mendès-France, un arbre a poussé dans une voiture.🤔🌳 pic.twitter.com/oEI0Y0pYI2 — Ville de Nantes (@nantesfr) November 18, 2019