Nantes : elle retrouve sa maison saccagée après son absence

publié le 01/08/2019 à 12:57

Un retour à la maison difficile. Après être partie 10 jours, une Nantaise a eu la désagréable surprise de retrouver sa maison squattée et saccagée, rapporte Ouest France. "J’ai tout perdu, il n’y a rien de récupérable", a expliqué la jeune femme.

Cette trentenaire, directrice générale d'une agence digitale, s'était absentée dans le cadre d'un déplacement professionnel. Alors qu'elle s’apprête à rentrer chez elle, elle s'aperçoit que sa maison a été habitée par des squatteurs qu'elle aurait même vus sortir par la fenêtre.

Selon son récit fait au quotidien régional, ses affaires ont été dispersées dans toute la maison, son dressing vidé, des traces de cigarettes visibles sur les murs et même "des traces d’urine, du vomi ainsi que du sang sur les matelas", déplore-t-elle. "Je n’ai plus rien, plus de photos, plus de papiers, plus de souvenir, rien, poursuit-elle, C’est inimaginable".

Pour le moment, elle est hébergée chez ses parents avant de trouver une solution de rechange. "Je ne sais toujours pas si je pourrai revenir dans ma maison, ni si les assurances voudront bien me payer", a-t-elle conclu.