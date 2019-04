Une auxiliaire de vie de Nancy a été condamnée à six mois de prison ferme pour abus de confiance.

publié le 06/04/2019 à 12:03

Condamnée pour abus de confiance. Une auxiliaire de vie de 35 ans a écopé, le mercredi 3 avril, d'une peine de 6 mois de prison ferme pour avoir utilisé, à des fins personnelles, la carte bancaire d'un homme handicapé dont elle s'occupait, rapporte l'Est Républicain. En effectuant des retraits et en réglant ses propres courses, elle a ainsi détourné 16.000 euros entre septembre 2013 et la mi-2015.



Lors de son procès, la trentenaire avait nié les faits. Elle avait expliqué qu'elle retirait de l'argent avec l'accord de son patient, âgé de 64 ans, pour percevoir son salaire en espèces. Elle avait aussi reconnu avoir fait ses propres courses avec la carte bancaire, mais toujours en demandant la permission. "Je lui ai remboursé après", avait-elle juré, citée par le journal. "Je lui dois encore 1.000 euros mais je vais lui rendre".

L'auxiliaire de vie avait déjà été condamnée en 2014 pour avoir volé des bijoux à un couple de personnes âgées chez qui elle intervenait. Elle a été condamnée à six mois de prison ferme et cinq ans d'interdiction d'exercer.