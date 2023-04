Nancy : saisie record de 1,5 tonne de cannabis, 53 kilos de cocaïne et 458.000 euros en liquide

1,5 tonne de cannabis, 53 kilos de cocaïne : il s'agit de la plus grosse saisie depuis près de 20 ans dans le nord-est. Les policiers de la juridiction spécialisée de Nancy ont démantelé un vaste réseau criminel, qui alimentait en drogue toute la région. L'aboutissement de trois ans d'enquête, dans le cadre de l'opération baptisée "Camelot" par les policiers, en référence à la série télévisée.

Leur cible était l'un des plus gros réseaux de trafic de drogues dans le Grand-Est. Trois ans de filatures, d'écoutes téléphoniques et de balisage GPS ont permis de décortiquer l'architecture mise en place par ces trafiquants chevronnés, et découvrir toutes les planques et les lieux de stockages de la marchandise.

En début de semaine, 170 policiers et gendarmes, épaulés par le RAID et le GIGN ont lancé un vaste coup de filet. 9 personnes ont été mises en examen, dont 8 immédiatement placées en détention provisoire. Les enquêteurs ont pu saisir une quantité phénoménale de drogues : 1,5 tonne de cannabis, 53 kilos de cocaïne, mais aussi 458.000 euros en liquide, 17 véhicules et six armes.

Les quantités de drogues stockées par ce réseau étaient tellement importantes que les trafiquants avaient investi dans un chariot élévateur pour faciliter la logistique. La valeur totale de la marchandise est estimée à près de 16 millions d'euros.

