Mulhouse : une enfant vivait au milieu d'excréments de chiens et de poubelles

publié le 17/12/2019 à 20:12

Tout est parti d'un signalement des voisins, qui estimaient qu'il était étrange de ne jamais voir sortir le chien dont les maîtres habitaient l’appartement d'à côté. Ils ont alors décidé de partager leur étonnement à la police de Mulhouse, qui a alors découvert un spectacle très peu ragoûtant.

Ainsi, selon L'Alsace, des poubelles, des excréments de chiens, des aliments moisis dans le réfrigérateur et des couches sales ont été découverts. Et au milieu des immondices et dans ces conditions de vies insalubres, vivait une fille âgée d'un an au poids "un peu léger", et dont les vaccins n'étaient pas à jour.

Les deux parents ont été condamnés par le tribunal de Mulhouse à 4 mois de prison ferme pour le père, qui a refait sa vie avec une autre femme, et 4 mois de prison avec sursis pour la mère. Cette dernière devra aussi suivre un stage de responsabilisation parentale dans un délai de six mois, nous apprend le média local.