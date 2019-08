Enfants abandonnés aux urgences : les parents interpellés

et AFP

publié le 21/08/2019 à 16:43

Lundi 19 août, les parents et leurs trois enfants, dont un bébé de 18 mois, ont un accident de la route. Ils doivent tous être hospitalisés, particulièrement le bébé qui est actuellement en état de mort cérébrale. Mais, dans la nuit de lundi à mardi, le couple s'enfuit précipitamment.

Depuis, le couple était activement recherché. Mercredi 21 août, les forces de l'ordre ont interpellé les deux parents, sans qu'ils ne se rebellent, sur la voie publique à Outreau. Ils étaient en "état d'ébriété", selon une source judiciaire, et ont été placés en garde à vue à 14 heures. La mère, âgée de 34 ans, a déjà été condamnée pour vol à main armée et consommation de stupéfiants, selon la même source.

Le jour de l'accident, elle est soupçonnée d'avoir conduit en état d'ivresse, au côté de son compagnon de 35 ans. La voiture est entrée dans le mur de soubassement d'un pont ferroviaire vers 20 heures. Les parents, en état de choc, et leurs deux enfants âgés de 3 et 4 ans avaient été admis à l'hôpital de Boulogne-sur-Mer. Leur fillette de 18 mois, elle, a dû être héliportée dans un état très grave au CHU de Lille, où elle est encore entre la vie et la mort.