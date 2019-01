Moselle : elle écoute Jeanne Mas dans sa voiture, l'autoradio prend feu

et Eléanor Douet

publié le 29/01/2019 à 09:30

Serait-ce dangereux d'écouter Jeanne Mas au volant ? Cette question absurde, Patricia, une habitante de Moselle âgée de 59 ans, pourrait se la poser aujourd'hui. Lundi 28 janvier, il est environ 17 heures et Patricia se rend chez son médecin au volant de sa vieille Volkswagen noire.



Pour passer le temps, elle écouter la radio qui passe Johnny Johnny, l'un des tubes de Jeanne Mas, sorti en 1985. Mais alors que Patricia chante à tue-tête et que la route défile, l'autoradio prend feu, comme le raconte L'Est Républicain. Rapidement, les flammes se propagent au tableau de bord.



Patricia s'arrête alors en urgence et court vers le médecin chez qui elle avait rendez-vous, à Réding. "Sauvez-moi", crie-t-elle une fois dans le cabinet. Un des patients sort un extincteur et asperge la vieille Volkswagen, éteignant ainsi les flammes. Les sapeurs-pompiers de Sarrebourg se sont rendus sur les lieux pour s'assurer que le feu ne reprenne pas.

La voiture a été déclarée épave. "Elle date de 1993 mais n’avait pourtant jamais eu de souci avant", assure la conductrice. Comme le souligne, L'Est Républicain, il lui fallait bien une Toute première fois.