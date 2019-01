Boston apparent road-rage incident results in man hanging on hood

publié le 28/01/2019 à 19:14

C'est une scène insolite, digne des plus grands films d'action, qui a été diffusée par la chaîne de télévision américaine KXAN-TV. Tout a commencé avec un léger accrochage sans gravité entre deux automobilistes, et qui aurait pu mal finir sur une autoroute du Massachusetts.



Un conducteur de 37 ans a voulu s'enfuir, quand l’autre de 65 ans a sauté sur le capot du SUV, et est resté accroché pendant 5 kilomètres. Le véhicule aurait même atteint les 110 km/h en pointe.

Inquiets, des témoins ont réussi à forcer le chauffeur du SUV à s'arrêter. L’un d’entre eux est même sorti en braquant son arme, en attendant l’arrivée de la police, qui a arrêté les deux hommes, miraculeusement indemnes.

À sa sortie du commissariat, le soixantenaire a déclaré aux médias : "Je lui disais de s'arrêter mais il ne le faisait pas. Il a juste continué à aller vite, lentement, vite, lentement, essayant de me faire glisser ".