Moselle : 70.000 poules pondeuses meurent dans l'incendie d'un élevage

publié le 13/08/2020 à 15:23

Un incendie dans une exploitation agricole de Moselle, à Lagarde, a causé la mort de 70.000 poules pondeuses ce mercredi 12 août après-midi. Livier Hamant, éleveur de volailles et maire de Lagarde, a reçu une alarme du système électrique d’un de ses bâtiments d’élevage situé non loin de Remoncourt en début d'après-midi.

Comme le rapporte Le Républicain Lorrain, cet espace clos d’une surface de 2.500 mètres carrés abrite 70.000 poules pondeuses qui fournissent sa société L’œuf du Grand Est. "Heureusement que je ne suis pas rentré dans le bâtiment pour vérifier l’armoire électrique qui se trouve au fond. Je serais mort asphyxié", confie l’éleveur au quotidien local.

L'éleveur a aussitôt prévenu les sapeurs-pompiers et 26 d'entre eux ont été dépêchés sur place. Il est alors aux alentours de 15 heures, mais le bâtiment d’élevage métallique est déjà entièrement la proie des flammes et il n’y a plus d’animaux à sauver. La structure et la toiture se sont effondrées. Les soldats du feu sont malgré tout parvenus à maîtriser le violent incendie aux alentours de 17 heures, et surtout à l'empêcher de se propager aux bâtiments adjacents où sont élevés d’autres volailles.

Un problème électrique à l'origine du sinistre ?

Selon les premières hypothèses, un problème électrique pourrait être à l'origine du sinistre, peut-être en raison des orages. L'éleveur assure qu'il est désormais urgent de rétablir l’électricité des autres bâtiments pour sauver les autres poules, compte tenu des fortes températures.