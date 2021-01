Mort de Gaye Camara : non-lieu pour un policier confirmé en appel

publié le 21/01/2021 à 17:54

La cour d'appel de Paris a confirmé jeudi le non-lieu pour cause de légitime défense dont a bénéficié un policier qui était poursuivi pour la mort en 2018 d'un jeune homme noir, Gaye Camara, à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), a-t-on appris de source judiciaire.

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a aussi refusé les nouvelles demandes d'actes de la famille de la victime, a précisé la même source à l'Agence France-Presse.

"Cette décision n'est pas une surprise au vu de l'attitude de la présidente de la chambre de l'instruction durant l'audience, réagit Me Yassine Bouzrou, avocat de la famille de Gaye Camara. Nous allons former un pourvoi en cassation pour faire annuler cette décision et saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour dénoncer le manque d'impartialité et l'absence d'enquête effective sur la mort de Gaye Camara."

"Il est aujourd'hui établi (...) que le policier n'était pas en état de légitime défense. Me Yassine Bouzrou





"Nous avons déjà déposé une plainte pour faux en écriture publique contre l'expert balistique qui avait affirmé que la trajectoire du tir mortel ne pouvait être établie, poursuit l'avocat. Nous allons également déposer une plainte contre lui pour escroquerie au jugement car ce rapport avait pour seul but d'écarter la responsabilité du policier. Il est aujourd'hui établi grâce à l'expertise indépendante quelle a été la trajectoire du tir et que le policier n'était pas en état de légitime défense."

Originaire de Seine-et-Marne, Gaye Camara, 26 ans, avait été tué d'une balle dans la tête au cours d'une opération de police, alors qu'il se trouvait au volant de sa voiture, dans la nuit du 16 janvier 2018 à Epinay-sur-Seine. En août 2019, un juge d'instruction avait rendu un non-lieu au bénéfice du policier qui avait ouvert le feu, estimant qu'il avait agi en état de légitime défense.

La famille de Gaye Camara avait fait appel de cette décision. Elle réclame depuis l'ouverture d'une "vraie enquête" sur les circonstances de la mort de la victime et une reconstitution des faits.

Dans une enquête publiée lundi, le média d'investigation Disclose, en partenariat avec l'agence d'expertise Index, a estimé qu'il existait "un doute sérieux sur la réalité de l'état de légitime défense du policier mis en cause". "Cette enquête indépendante prouve que mon petit frère a été abattu", a affirmé Mahamadou Camara.