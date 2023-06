Klaus Barbie : le "boucher de Lyon", incapable d'avoir des regrets

Le procès de Klaus Barbie en 1987 à Lyon est diffusé, le 15 octobre 1992, aux journées "Resistance et Déportation" à la hall Tony-Garnier de Lyon

Une traque entrée dans l'Histoire. Entre l'Allemagne, la France, la Bolivie et le Pérou, une trentaine d'années auront été nécessaires pour retrouver et faire arrêter Klaus Barbie, un criminel de guerre surnommé "le boucher de Lyon". Il est notamment accusé de massacres, de persécutions de Juifs, d'exécutions de résistants parmi lesquels le plus célèbre d'entre eux, le jeune préfet Jean Moulin.

Après des années d'attente, il sera arrêté. Avant de poser les pieds sur le sol français, Klaus Barbie dit n’avoir aucun remords, il a la conscience tranquille, il n'a rien à se reprocher et il conteste son expulsion, illégale selon lui auprès d'un journaliste bolivien. Le 11 mai 1987, Klaus Barbie, visage émacié barré d'un étrange rictus, regard vif, apparait devant la Cour d'assises de Lyon, le tout premier procès filmé de l'histoire judiciaire française. Le cas Jean Moulin est prescrit, mais l'ancien SS va être jugé pour une longue liste de crimes. Barbie est accusé d'avoir fait des centaines de victimes quand il dirigeait la Gestapo lyonnaise.



Absent du procès

Pendant plus de deux jours, son curriculum vitae est détaillé. Le mercredi 13 mai, l'accusé, défendu par Jacques Vergès, affirme qu'il est détenu de façon illégale et n'a donc plus l'intention de comparaitre. "Je constate que le nom de Barbie est lourd à porter. Je constate qu'il n'accepte pas de voir en face ce qu'il a fait" indique l'avocat général Pierre Truche, assisté de Jean-Olivier Viout.

Klaus Barbie explique qu'il ne peut pas répondre sur des faits si anciens. "J'avais des supérieurs, je faisais mon travail derrière eux, je devais accomplir des tâches, exécuter des ordres, moi je n'ai pas de haine pour aucune minorité" assure-t-il. À partir de ce moment, le fauteuil de Klaus Barbie va rester le plus souvent vide.

Durant les neuf semaines d'audience, les victimes défilent, dont une femme, qui avait treize ans à l'époque et qui affirme que Barbie lui aurait lancé : "là où je vais t'emmener, ce sera pire que la mort". Elle voulait croiser son regard, comme l'un des avocats des parties civiles, Alain Jakubowicz. "Quand j'ai vu ses yeux, j'ai compris comment on pouvait reconnaître quelqu'un des années après", commentera-t-il. "Retrouver le visage de Barbie, pour les victimes qui se trouvaient à une dizaine de mètres du box de l'accusé, c'est un véritable électrochoc. Elles revivaient ce face-à-face terrible qu'elles avaient vécu 40 ans auparavant, affirme Jean-Olivier Viout, procureur général honoraire.

Condamnation et fin de vie

Le 4 juillet 1987, Klaus Barbie est condamné à la perpétuité pour 4342 assassinats et 7581 déportations de juifs."Mais c'était la guerre et aujourd'hui la guerre est finie", clamait pourtant Barbie, qui répètera toutefois qu'il faisait son métier de soldat. Le 25 septembre 1991, Klaus Barbie, 77 ans, s'éteint à l'hôpital de Lyon Sud où il avait été admis pour un cancer du sang et de la prostate.

À son procès, il avait choisi de ne pas s'expliquer. Mutique, sans un regard ni un mot pour les témoins et les victimes."N'attendez pas des regrets, Barbie est incapable d'avoir un regret" avait annoncé l'écrivain André Frossard, cité comme témoin. L'avocat Richard Zelmati, représentant de la partie civile au procès parle d'un homme cynique et zélé, n'ayant rien oublié du nazi qu'il était. L'avocat général Jean-Olivier Viout le présente comme un homme fidèle au serment de fidélité fait au Fürher, et ne comprenant pas pourquoi il aurait à se justifier.

































































Les invités de "L'Heure du Crime"

- Jean-Olivier Viout, procureur général honoraire, auteur du livre À la barre des cours d’assises Savoyardes – 150 ans de crimes, 30 procès retentissants, aux éditions de la fontaine Siloé.

- Serge Klarsfeld, avocat, historien, cofondateur de l'association des Fils et Filles de Déportés Juifs de France.