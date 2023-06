Robert Hanssen : qui était "l'espion le plus nuisible d'Amérique" ?

Robert Hanssen, agent spécial du FBI, père de famille rangé, catholique convaincu qui ne ratait jamais la messe du dimanche, est considéré à ce jour comme le pire traitre jamais démasqué dans l'histoire du renseignement américain. Pendant une vingtaine d'années, cet homme a retourné sa veste pour transmettre aux Russes des milliers de documents secrets américains de première importance. Il aura été démasqué au prix d'une enquête vertigineuse digne des meilleurs films d'espionnage, réunissant plus de 200 fonctionnaires, analystes, ou agents.

En 1999, les grands patrons du renseignement américain, le FBI et la CIA, se retrouvent pour peaufiner l'opération "Grayday", qui a pour but de démasquer une taupe dans leurs rangs. Il s'agit d'une affaire prioritaire puisque cette taupe fournit aux Russes des informations protégées et classifiées d'une très grande importance, faisant de lui quelqu'un de haut placé dans la hiérarchie américaine.

Il est actif depuis des années et a causé des dommages considérables. Il a mis fin à des actions américaines ou a livré à Moscou de nombreux agents doubles qui travaillaient pour les États-Unis et qui ont été exécutés. Un ex-officier de la première division du KGB leur apprend que la fameuse taupe est connue à Moscou sous le nom de Ramon Garcia. S'ensuit un immense travail de recherche pour retrouver sa trace et identifier l'agent qui se cache derrière cette fausse identité.

Une taupe très dévastatrice

Finalement, ce sera grâce à une allusion trouvée dans une lettre envoyée aux Russes, au général américain Patton, que la taupe va être démasquée. En effet, l'agent Robert Hanssen parlait souvent de cet homme. Robert Hanssen, 56 ans, est un agent de longue date du FBI, puisqu'il y est entré en 1976. En 1983, il a été nommé comme correspondant auprès du Congrès américain pour justifier les dépenses du FBI pour les opérations spéciales où il travaille comme analyste sur les questions russes.

Son accréditation lui permet d'avoir accès aux informations les plus sensibles et protégées, celles classées "top secret". Ses collègues évoquent un homme des plus discrets, surnommé le “croque-mort” en raison de ses éternels costumes noirs et de son teint blafard. "C'est un fils de policier qui avait des rapports extrêmement compliqués avec son père, qui était chasseur de communistes. Peut-être que c'est une des racines psychologiques de son choix", explique Yvonnick Denoël, historien et spécialiste du renseignement.

Ramon Garcia, ou plutôt Robert Hanssen, sera attrapé la main dans le sac lors d'une opération classique de boîte aux lettres mortes, qui consiste à déposer des documents ou de l'argent à des endroits, pour qu'une personne les récupère plus tard sans qu'elles ne se croisent jamais. Les experts chiffrent à 1,4 million de dollars les commissions reçues. Il est condamné 15 fois à la prison à vie en 2002 et décède le 5 juin 2023 à 79 ans dans sa cellule du pénitencier de haute sécurité du Colorado où il était incarcéré.

Les invités de "L'Heure du Crime"

- Yvonnick Denoël, historien et spécialiste du renseignement

- Jérôme Poirot, spécialiste du renseignement et auteur du livre Renseignement et espionnage : Au-delà des légendes aux éditions Plon

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info