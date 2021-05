et AFP

publié le 07/05/2021 à 03:26

Un homme condamné à quatorze ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles a été interpellé par les gendarmes le 28 avril, rapporte le journal 20minutes. Activement recherché depuis le 5 mars, il s'était enfui au dernier jour de son procès en appel devant la cour d’assises de Charente.

Le fugitif, qui faisait l’objet d’un mandat d’arrêt, avait été condamné à quatorze ans de réclusion criminelle pour des viols et des agressions sexuelles. Des faits commis sur 17 jeunes mannequins de la région de Bordeaux, expliquent nos confrères de Sud Ouest.

Le mis en cause était connu comme photographe et coach et gagnait la confiance de ses futures victimes avant de les agresser. À noter que l'homme avait écopé d'une peine de neuf ans de prison en première instance devant la cour d’assises de Gironde en 2019.

Alors qu’il achevait un séjour dans une location saisonnière à Plumelin dans le Morbihan, l'individu recherché a été arrêté par les forces de l'ordre. Il a été écroué au centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur.