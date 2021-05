publié le 06/05/2021 à 09:35

À Avignon, la traque se poursuit pour tenter de retrouver l'homme qui a abattu un policier. Ça s'est passé mercredi vers 18h30. Le fonctionnaire de 36 ans, père de deux enfants, intervenait avec des collègues sur un point de vente de stupéfiants. L'un des dealers lui a tiré dessus avant de prendre la fuite à trottinette. Des dizaines de policiers sont toujours à sa recherche.

Dès mercredi soir, les policiers ont mené dans le quartier une importante enquête de voisinage. On les a vus aussi inspecter à la lampe torche le cours d'eau voisin, la Sorgue, et on a même aperçu un groupe d'intervention casqué et équipé de boucliers en kevlar investir un petit immeuble. Des habitants du coin ont expliqué que des dealers habitaient dans les ruelles alentours.

Les enquêteurs devraient également repasser toutes les bandes des caméras de vidéosurveillance de la ville pour tenter de retracer le parcours du tueur.

Autre piste que les policiers vont suivre : dès mercredi soir, une jeune femme a été interpellée. Il s'agirait de l'acheteuse. C'est au cours d'une transaction que le groupe départemental d'intervention a été pris à partie.

Dans le quartier, c'est l'exaspération. "Il fallait que ça arrive", explique Nicolas, qui habite et travaille ici. La situation n'a fait qu'empirer. "Ça a commencé par des petits (trafics) et c'est devenu extrêmement violent." Chez les policiers ce jeudi matin, c'est la colère qui domine. La colère et la douleur.

