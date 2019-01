et AFP

publié le 08/01/2019 à 13:40

Vingt enfants ont été blessés ce mardi matin dans leur école primaire à Pékin, dont trois grièvement, par un homme qui a été arrêté, a annoncé la municipalité du quartier. Selon les autorités du quartier de Xicheng, dans l'ouest de la capitale chinoise, les jours des trois enfants les plus grièvement blessés ne sont pas en danger et leur état est stable.

Le quotidien Global Times a indiqué que l'assaillant était équipé d'un marteau. L'ensemble des petits blessés a été conduit à l'hôpital. L'auteur de l'agression a été maîtrisé sur place, ont indiqué les autorités sans donner plus de précisions.

Des attaques fréquentes

Ce type d'attaque visant des établissements scolaires ou des étudiants n'est pas rare en Chine. En novembre, un jeune homme de 20 ans a tué un étudiant et en a blessé neuf autres ainsi que deux professeurs dans une école technique du Yunnan, une province du sud-ouest du pays.

La veille, un chômeur de 29 ans, avec des problèmes de couple selon les médias officiels, avait tué cinq enfants en fonçant sur eux alors qu'ils traversaient la rue devant une école élémentaire, dans la province du Liaoning,dans le nord-est. Déjà, en avril 2018, un homme armé d'un couteau avait tué neuf collégiens et en avait blessé 12 autres alors qu'ils rentraient chez eux, dans le nord de la Chine. L'homme, exécuté depuis, avait agi par vengeance après avoir été la cible de moqueries durant sa scolarité dans l'école visée. En janvier 2017, c'est avec un couteau de cuisine qu'un homme avait blessé 11 enfants dans une école maternelle de la région autonome du Guangxi, dans le sud.