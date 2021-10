Mise en retrait du Pr Daraï :"Une sanction purement symbolique", regrette une victime

Le professeur Daraï, gynécologue visé par une enquête judiciaire pour viol sur mineur est maintenant mis en retrait de ses responsabilités à l’hôpital Tenon à Paris depuis ce vendredi. RTL vous avait révélé la première plainte déposée contre ce professeur, spécialiste renommée de l’endométriose, et qui est accusé de gestes violents par d’anciennes patientes.

L'AP-HP et l’université de la Sorbonne ont en effet décidé ce jour de lui retirer ses fonctions de chef de service et de responsable pédagogique le temps de l’enquête, mais cela ne l’empêche pas de continuer à consulter, et donc à recevoir ses patientes, ce qui choque l’une des plaignantes. Nous l’appellerons Isabelle, c'est une ancienne patiente qui fait partie de celles qui ont donné l'alerte, elle dénonce des violences qui auraient été commises en 2014 : "Je suis extrêmement déçu et cela reste une sanction purement symbolique", déplore-t-elle.

"Finalement, ce qu’on nous envoie comme message, c'est qu'il peut continuer à exercer ce pourquoi des plaintes ont été déposées, c’est-à-dire des toucher vaginaux, rectaux sans consentement, des gestes brutaux, des maltraitances verbales, psychologiques", poursuit-elle, ajoutant que "le fait que on puisse toujours aujourd'hui prendre un rendez-vous avec le professeur Daraï pour se faire ausculter, y compris si on est une jeune fille de 19 ans, ça me pose vraiment problème."