Une deuxième plainte cette fois pour viol en réunion a été déposée ce jeudi 30 septembre en fin d'après-midi dans un commissariat parisien contre le professeur Emile Daraï, selon une information de RTL confirmée par le parquet de Paris. D'après nos informations, la plaignante, une jeune majeure dénonce des examens intimes violents, sans consentement. La jeune femme relate que des étudiants en médecine étaient présents au moment de la consultation, mais rien n'indique à ce stade leur implication.



Le parquet de Paris s'est saisi de l'affaire dès le mardi 28 septembre, avec l'ouverture d'une enquête préliminaire pour viol par personne ayant autorité sur mineur de plus de 15 ans. L'ouverture de cette enquête faisait suite à la plainte d'une ancienne patiente, déposée 4 jours plus tôt. Selon les informations que nous vous révélions la semaine dernière, la jeune femme a raconté dans cette plainte sa consultation chez le professeur en 2018 alors qu'elle avait 17 ans. Selon son récit, le professeur est resté sourd à ses protestations de douleur alors qu’il lui introduisait un speculum dans le vagin. Elle a indiqué qu'il lui avait ensuite infligé un toucher rectal malgré ses hurlements.



Les deux plaintes sont désormais intégrées à une seule et même enquête confiée au deuxième district de la police judiciaire de Paris.



Depuis plusieurs semaines, des dizaines de patientes témoignent sur les réseaux sociaux de violences gynécologiques et de brutalité lors des consultations avec le spécialiste de l'endométriose. Certaines d'entre elles, qui ont témoigné sur RTL, avaient transmis des signalements dès 2014 à l'ordre des médecins et la direction de l'hôpital Tenon. Tous ces éléments ont poussé l'AH-HP et la faculté de médecine Sorbonne-Université à ouvrir une enquête interne le 20 septembre. L'AH-HP affirme prendre "très au sérieux" ces accusations et promet un rapport écrit à l'issue d'audition avant d'éventuelles sanctions. Le professeur, qui n'a pas été suspendu à ce stade, conteste les faits et dit s'en "remettre aux conclusions de l'enquête interne".

Samedi 2 octobre, une centaine de personnes s'étaient rassemblées devant l'hôpital Tenon pour dénoncer les violences gynécologiques.