publié le 30/03/2018 à 06:02

Une semaine après le meurtre de Mireille Knoll, octogénaire juive retrouvée poignardée à mort et calcinée dans son appartement du XIe arrondissement à Paris, on en apprend un peu plus sur l'un des deux hommes mis en examen pour homicide aggravé par l’appartenance à une religion. Yacine M. présente une personnalité extrêmement fragile, marquée par l'alcoolisme, les séjours psychiatriques et un antécédent d'abus sexuel.



Depuis plusieurs jours, les enquêteurs commencent en effet à dresser le portrait d'un suspect particulièrement instable. Yacine M. est manifestement alcoolique, plusieurs témoignages versés au dossier judiciaire en attestent.

Lui-même a expliqué aux policiers qu'il suivait un traitement contre les addictions depuis sa sortie de prison. Le jour du meurtre, il avait d'ailleurs consommé plusieurs verres de Porto dans appartement de Mireille Knoll, au moins trois ou quatre selon les recoupements effectués par les enquêteurs.

Abusé sexuellement lorsqu'il était enfant

Yacine M. a également une santé mentale fragile : depuis sa remise liberté, il était suivi en centre médico-psychologique. Dernier élément notable sur sa personnalité : le suspect, placé en internat à l’adolescence, a été abusé sexuellement. Un jugement de ses agresseurs devant le tribunal pour enfants en atteste.



Des informations qui éclairent la personnalité d'un des deux suspects, mais qui laissent entière la question du mobile du meurtre particulièrement violent de la vieille dame. Les deux hommes impliqués et aujourd’hui en prison continuent de s'accuser mutuellement.