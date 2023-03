Crédit : SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

À écouter Gap : pourquoi l'enseigne risque-t-elle le placement en redressement judiciaire ? 00:01:41

Après la liquidation de Camaïeu et le placement en redressement judiciaire de Go Sport, c'est le sort de Gap qui se joue ce lundi 27 février 2023 au tribunal de commerce de Grenoble. Ce dernier va passer au crible les comptes des 20 boutiques franchisées de la marque américaine de vêtements. Gap France, qui appartient comme Camaïeu ou Go Sport à l'homme d'affaires Michel Ohayon, risque le placement en redressement judiciaire.

Depuis une semaine, les commandes sur internet chez Gap France sont à l’arrêt, signe que ça va mal. L’état des comptes est préoccupant : 25 millions d'euros de capital immobilisés, principalement des dettes et un chiffre d'affaires annuel de 42 millions, selon nos confrères de Libération. Les juges pourraient donc prononcer une période de redressement judiciaire pour permettre aux 20 magasins de trouver un repreneur, sans cela 360 salariés risqueraient de perdre leur emploi.

Au fond, c'est une crise du textile que paie Gap, mais aussi la gestion de Michel Ohayon. Le secteur de l'habillement n'a pas retrouvé son niveau d'avant la crise Covid. Ajoutez à cela l'inflation, le prix du textile a aussi augmenté en moyenne de 6% l’an dernier. Les Français achètent moins de vêtements, ce n’est pas la priorité. De l'autre côté, Michel Ohayon, grand propriétaire foncier à Bordeaux, a décidé en 2020 de racheter des sociétés bradées, sauf qu’il avoue lui-même ne pas être un spécialiste du redressement. Aujourd’hui ses finances vont mal, son plus gros patrimoine, sa société immobilière bordelaise, a une dette de 477 millions. Elle a été placée en cessation de paiement sous la protection du tribunal de commerce de Bordeaux.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info