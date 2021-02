et AFP

publié le 12/02/2021 à 00:24

L'avocat général avait requis quinze ans de réclusion contre cet homme de 23 ans. Jeudi 11 février, Kurtis Amaranthe a finalement été condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour des agressions sexuelles et violences sur sa compagne, par la cour d'assises de la Meuse, à Bar-le-Duc, rapportent des sources judiciaires.



L'homme, décrit comme manipulateur, est accusé de viols et violences commis entre le 1er décembre 2017 et le 28 janvier 2018 ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 8 jours. La gendarmerie était intervenue fin janvier après l'appel du père de la victime, installée au domicile des parents de l'accusé. D'après l'instruction, les violences avaient commencé un mois après le début de la relation du jeune couple qui s'était pacsé.

L'homme avait une telle emprise sur la jeune femme qu'il l'avait convaincue d'imputer ses marques de coups à son ex-petit ami. Elle a rapporté avoir été frappée lorsqu'elle ne souhaitait pas se livrer à certaines pratiques sexuelles. Il lui avait cassé un pouce et avait notamment tenté de l'étrangler.