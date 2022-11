Les infos de 12h30 - Lot-et-Garonne : ce que l’on sait du meurtre d’une adolescente de 14 ans

C'est un véritable drame dans la commune de Tonneins dans le Lot-et-Garonne, qui rappelle inévitablement le meurtre de la petite Lola à Paris. Une adolescente de 14 ans a été retrouvée morte ce samedi matin à quelques kilomètres de chez elle. Un homme d'une trentaine d'années a avoué le meurtre, il a été placé en garde à vue.

Ce vendredi, les parents de la jeune fille avaient donné l'alerte sur sa disparition ne la voyant pas rentrer du collège. Le meurtrier présumé était déjà connu des services de police pour des faits d'agressions sexuelles et de viols.

C'est en exploitant les images de vidéos surveillance de la ville que les gendarmes sont parvenus à retrouver le suspect, qui a été interpellé dès ce vendredi soir. L'homme a reconnu avoir étranglé la jeune fille avant de conduire lui-même les enquêteurs jusqu'au corps, qu'il avait disposé dans une maison abandonnée à quelques kilomètres de Tonneins.

Le procureur doit tenir une conférence de presse ce samedi à 17h et devrait en dire plus sur le passé judiciaire du suspect.

A écouter également dans votre journal

COP 27 - Les négociations de la COP27 en Egypte semblaient sur le point de s'effondrer, l'UE se déclarant prête à partir sans entente plutôt que d'accepter "un mauvais accord".

Violences sexistes et sexuelles - Cellule de veille et d'écoute, réseau de référents, charte... confrontées à des affaires de violences sexistes et sexuelles, les centrales syndicales ont mis en place des réponses variées. Une marche est prévue à Paris dès 14h.



Corrida - Le combat n'est pas dans l'arène mais dans la rue ce samedi. Plusieurs manifestations sont prévues pour soutenir cette tradition ancestrale alors que l'Assemblée doit examiner le texte d'un député LFI cette semaine.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info