Meurtre de Vanesa : des premiers élements sur le déroulement des faits

On en sait plus sur l'homme mis en examen pour l'enlèvement, le viol et le meurtre de Vanesa, 14 ans. Ces faits ont eu lieu vendredi 18 novembre à Tonneins dans le Lot-et-Garonne. L'accusé, qui a reconnu les faits, est un homme de 31 ans travaillant comme intérimaire, notamment dans les espaces verts. Il est en couple et vient d'avoir un deuxième enfant.

Son profil est connu de la justice. L'homme avait déjà été condamné pour des agressions sexuelles sur mineurs en 2006, alors qu'il n'avait que 15 ans. Il n'était pas inscrit au fichier des délinquants sexuels au moment des faits. Cette inscription dure dix ans, elle a donc été effacée, à moins que la justice ait décidé de ne pas l'inscrire au moment de sa première condamnation.

S'agit-il d'un prédateur ? L'accusé ne connaissait pas Vanesa avant les faits. Il a expliqué avoir passé une partie de la matinée dans sa voiture, à ne rien faire à part fumer du cannabis. Puis, en voyant passer Vanesa, il aurait décidé de l'enlever. La suite est un peu plus confuse : l'homme raconte qu'il s'est ensuite garé à l'écart avant de violer puis d'étrangler l'adolescente. En garde à vue, l'accusé assure aux gendarmes qu'il n'a fait aucun repérage, et que son action a suivi une pulsion. Il risque la perpétuité pour meurtre ou assassinat sur mineur.

