Meurtre de Vanesa dans le Lot-et-Garonne : ce que l'on sait

Dans le Lot-et-Garonne, les habitants de Tonneins sont toujours sous le choc. Vanesa, une adolescente de 14 ans installée dans cette ville avec sa famille et scolarisée en 4e a été retrouvée morte dans une maison abandonnée. Deux jours après les faits, dimanche 20 novembre, son meurtrier présumé a été mis en examen et écroué. RTL fait le point sur l'enquête.

Après avoir avoué le meurtre en garde à vue, le suspect a avoué dimanche l'enlèvement et le viol de la jeune Vanesa. Face aux enquêteurs, il a retracé sa journée du vendredi 18 novembre. Dans la matinée, l'homme fumait du cannabis dans sa voiture, devant le collège Germillac de Tonneins. Il a alors repéré Vanesa qui sortait de l'établissement et a décidé à ce moment-là de l'enlever, a-t-il confié aux policiers. Il a ainsi fait monter la collégienne de force dans sa voiture quelques rues plus loin.

Après avoir violé et tué l'adolescente, l'homme s'est remis au volant de son véhicule. Il a alors repéré une grande maison inhabitée au milieu des champs à Birax-sur-Trec, à quinze kilomètres de Tonneins et y a déposé le corps de Vanesa.

Le suspect, qui venait d'avoir un enfant, était en couple et connu de la justice. En 2006, alors qu'il était mineur, il a été condamné pour agression sexuelle. Il n'était cependant pas inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles.

