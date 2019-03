et AFP

publié le 29/03/2019 à 14:53

Un verdict inattendu. Laurent Dejean, 39 ans, a été condamné ce vendredi 29 mars à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de la joggeuse Patricia Bouchon en 2011. L'homme a été jugé coupable par la cour d'assises de Haute-Garonne alors que l'avocat général avait requis l'acquittement, faute de preuves.



"Ma mère n'est pas morte pour rien, on ne peut que se réjouir, il y avait une grosse crainte d'un acquittement", a lancé leur fille, Carlyne Bouchon. "On se doute qu'il va y avoir appel mais pour le moment on se réjouit de la nouvelle", a réagi sa fille, Carlyne Bouchon, présente lors du verdict.

Le 14 février 2011 à Bouloc, près de Toulouse, Patricia Bouchon, 49 ans, n'était pas revenue de son jogging matinal. Cinq jours après sa disparition, un témoin s'était présenté aux enquêteurs. Il avait déclaré que quelques secondes après avoir croisé une joggeuse, il avait failli emboutir une Clio stationnée à contre sens, tous feux éteints, dans laquelle se trouvait un homme barbu. A partir de ce témoignage, un portrait robot du suspect a été réalisé et plusieurs personnes ont affirmé reconnaître Laurent Dejean, dont son ex-compagne.

Le corps de Patricia Bouchon n'avait été retrouvé qu'un mois et demi plus tard, dissimulé dans une conduite d'eau, le crâne enfoncé.

Des circonstances atténuantes

Le jeudi 28 mars, l'avocat général, David Sénat, avait requis l’acquittement. "Il est possible que Laurent Dejean soit coupable mais les preuves font défaut", avait-il estimé. Il avait notamment pointé l'incertitude du témoin principal sur la couleur de la Clio, ou ses erreurs d'identification du suspect sur photo.



La cour n'a pas suivi les réquisitions, mais a reconnu au condamné des circonstances atténuantes pour troubles psychiques.