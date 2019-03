L’affaire Patricia Bouchon: l'heure du procès !

publié le 14/03/2019 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

C’était le jour de la Saint Valentin, le 14 février 2011. Ce jour-là, Patricia Bouchon, 49 ans, disparaît dans les environs du village de Bouloc, près de Toulouse, alors qu’elle est partie, comme chaque matin très tôt, faire son jogging. Cette mère de famille, secrétaire dans un cabinet d’avocats toulousains, avait l’habitude, depuis de longues années, de partir courir vers 4h30.





Ce matin-là, elle n’avait emporté ni argent ni téléphone portable, et c’est son mari qui a donné l’alerte, inquiet de ne pas la voir revenir, alors qu’ils avaient prévu de partir ensemble pour Toulouse. Un dispositif d’enquête très important, est mis en place aussitôt par la gendarmerie. Des constatations inquiétantes, notamment des traces de sang retrouvées non loin de son domicile, laissent peu d’espoir de la retrouver vivante. Son corps sera retrouvé un mois et demi plus tard, caché dans un conduit d’eau, près d’une petite route de campagne, à 12 km de chez elle.





Rebondissement le 9 février 2015, on apprend qu’un homme est mis en examen, Laurent Dejean, suspecté dès le début de l’affaire mais laissé en liberté faute de preuves. Cet homme aurait changé de comportement tout de suite après la disparition de Patricia Bouchon…

Par ailleurs certains de ses proches avaient cru cru le reconnaître après la publication par les services d’enquête d’un portrait robot réalisé sur la base du témoignage d’un boulanger se rendant à son travail vers 5h du matin dans un endroit proches des lieux où le corps a été retrouvé.. Nous revenons sur l’ensemble de l’affaire dans un instant, en partenariat avec La Dépêche du midi.







Nos invités



Jean Cohadon, journaliste à la Dépêche du Midi, Patrick Téjéro et Patrick Isson, les deux correspondants d’RTL à Toulouse, Me Guy Debuisson du barreau de Toulouse avocat de Laurent Déjean, accusé d’être l’auteur du meurtre.