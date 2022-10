Manifestation pour Lola : "On est chez nous" scandé par des militants d'extrême droite

La famille de Lola ne veut pas de récupération politique après le meurtre de la petite fille. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on a vu jeudi, place Denfert-Rochereau à Paris. Et pourtant, ce jeudi soir place Denfert-Rochereau à Paris, des centaines de personnes se sont rassemblées en présence notamment d'Éric Zemmour dans une manifestation. Rassemblement organisé parce que la meurtrière présumée de Lola est une Algérienne sans papiers qui avait l'obligation de quitter le territoire français.

Des militants d'extrême droite en ont profité pour s'offrir une tribune politique. La consigne des organisateurs se voulait pourtant claire : "Aucun slogan ne devra être entendu sous peine d'expulsion immédiate".

Et pourtant, quelques minutes plus tard, "on est chez nous" était scandé par une trentaine de militants d'un groupuscule d'extrême droite cagoulés qui s'est invité dans la foule, reprenant la proposition phare d'Éric Zemmour, celle de la remigration. Illustration même de la récupération politique dénoncée par certains.

Un crime qui dépasse les parents de Lola Lorenzo, 20 ans

Mais ça n'a pas empêché Annick de faire le déplacement. "Je suis très contente d'être là. La pauvre gamine, bien sûr je suis là pour elle, mais il n'y a pas que ça. C'est un ras le bol général. Moi, j'habite en banlieue, quand je me promène dans la rue, je ne veux pas avoir un rétroviseur sur l'épaule pour voir si je n'ai pas quelqu'un derrière qui me course avec un couteau", dit-elle.

Une insécurité également dénoncée par Lorenzo. À 20 ans, comme Éric Zemmour, il assume de manifester contre l'avis de la famille : "Il s'agit d'un crime qui dépasse malheureusement les parents de Lola. Il s'agit de faire porter aux yeux des Français cela et c'est le plus important pour pas que ça se reproduise".

Le rassemblement se sera terminé sous la pluie mais sans autres débordements majeurs. Les obsèques de la petite Lola auront lieu lundi 24 octobre à Lillers, dans le Pas de Calais. La famille, dans un communiqué, appelle à nouveau à la dignité et au respect, loin des agitations politiques.

