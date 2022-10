Meurtre de Lola : la suspecte profondément marquée par la mort de ses parents, selon une amie

Le meurtre de la jeune Lola à Paris a suscité une émotion nationale. Une semaine après le drame, la seule suspecte est en prison et les résultats de ses examens psychiatriques sont attendus. RTL a pu contacter l'une de ses amies d'enfance, afin d'en apprendre plus sur l'histoire et la dérive progressive de la jeune femme de 24 ans.

Avant de venir en France, Dahbia a passé sa jeunesse à Alger. Cette amie décrit une jeune femme au parcours classique, mais profondément touchée par deux événements. D'abord, la mort de son père il y a quelques années, puis celle de sa mère plus récemment. La principale suspecte a quitté son pays natal il y a six ans en obtenant un visa étudiant, pour passer un CAP restauration selon ses dires, et s'est installée à Bry-sur-Marne, à l'est de Paris.

Décrite comme difficilement insérée, Dahbia va quitter la ville et se marginaliser. Elle avait un point de chute régulier, le domicile de sa sœur ainée dans le XIXe arrondissement de la capitale. Pourtant, l'image qu'elle donnait sur les réseaux sociaux est loin de la marginale décrite dans les rapports de police. Tenues chics, vidéos tournées au bord de la plage... Selon son entourage, son comportement aurait brusquement changé il y a quelques semaines, mais rien qui ne laissait présager l'horreur qu'elle allait faire subir à la jeune Lola.

