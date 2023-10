Mamadou Diallo a été condamné par la Cour d'Assises du Rhône ce 20 octobre 2023 à 16 ans de réclusion. Il était accusé en 2019 du meurtre de Catherine Burgod, une postière de 41 ans. L'homme avait d'abord été acquitté au "bénéfice du doute" en avril 2022, avant que l'avocat général ne fasse appel. Ce dernier avait, lors du procès en première instance, réclamé une peine de 30 ans de réclusion criminelle.



Tout avait commencé le 19 décembre 2008 à Montréal-la-Cluse (Ain), dans l'arrière-boutique de la poste communale. Le cadavre de Catherine Burgod avait été découvert dans une mare de sang. L'autopsie avait ensuite révélé que la défunte, mère de deux enfants et enceinte de son troisième, avait reçu vingt-huit coups de couteau. Par ailleurs, 2.490 euros avaient été dérobés.

Les premiers doutes s'étaient posé sur l'acteur Gérald Thomassin, jeune espoir masculin du cinéma au début des années 1990. Devenu alcoolique et toxicomane, ce dernier vivait à l'époque à Montréal-la-Cluse. Mis en examen et incarcéré, il avait finalement été remis en liberté en 2016. Fin août 2019, l'ancien acteur a soudainement disparu et demeure introuvable à ce jour. Faute de preuves, un non-lieu a été prononcé dans cette affaire en 2020.

Le nom Thomassin n'est à l'époque pas le seul évoqué par les enquêteurs. Au fil des années, le nom d'un deuxième suspect émerge : celui de Mamadou Diallo. L'enquête révèle que ce dernier était présent dans l'agence postale le jour du meurtre et les éléments à charge s'accumulent : l'ADN du suspect est retrouvé sur la scène de crime. Une preuve irréfutable pour les enquêteurs, bien que Mamadou Diallo ait toujours clamé son innocence.