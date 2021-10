Affaire Thomassin : la descente aux enfers d'un acteur prodige

En 1991, Gérald Thomassin reçoit le César du meilleur espoir masculin pour son rôle dans Le Petit Criminel. À 16 ans, il est le plus jeune acteur de l'histoire du cinéma à recevoir cette distinction. Le prodige joue ensuite dans plusieurs films, sans chercher ni gloire ni reconnaissance.

Pendant un temps, Gérald oscille entre la rue et les plateaux de cinéma, avant de passer des projecteurs à la marginalité. Il disparait mystérieusement en 2019, alors que la justice s'apprête à l'innocenter d'un meurtre dont il avait été accusé. Au micro d'Olivier Boy, dans le podcast Les Voix du Crime, son frère, Jérôme Thomassin, revient sur sa descente aux enfers et cherche des explications à sa soudaine disparition.



Pour comprendre peut-être la fragilité de Gérald Thomassin et ses addictions, il faut revenir à l'enfance. Lorsque Jérôme avait 6 ans, et Gérald, 7 ans, ils sont placés dans une famille d'accueil de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS). Une mère adoptive cruelle, un quotidien fait de tâches ménagères et de repas rationnés, ont soudé les deux frères. "Gérald était protecteur. On était obligés de voler pour manger, il a toujours coupé sa part en deux pour moi. Mais la différence entre Gérald et moi c'est que moi, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Alors que Gérald, ça l'a tué", confie ému Jérôme Thomassin.



Les années passent et la vie de Gérald prend un tournant lorsqu'il croise la route d'une directrice de casting, celle du Petit Criminel, de Jacques Doillon. Son caractère effronté plaît tout de suite. "Il était plein de conneries, c'était un petit patron qui avait tendance à vouloir dominer, mais un gentil patron", raconte son frère. Gérald décroche le rôle avec succès et remporte le César du meilleur espoir masculin en 1991. Il a alors 17 ans.

Mais le jeune acteur dilapide l'argent qu'il a gagné avant de se laisser entraîner dans un terrible engrenage, celui de l'alcool et de la drogue. "Gérald était influençable. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé tout seul. Je ne sais pas s'il avait la notion de ce qu'il avait fait, de ce qu'il avait perdu", se désole son frère.

Alors qu'il a déménagé dans la ville de Montréal-la-Cluse, pour s'éloigner des tentations, en 2008, une employée de la Poste y est assassinée. Catherine Burgot était enceinte lorsque son meurtrier lui a assené vingt-huit coups de couteaux, avant de s'enfuir avec 2.000 euros en poche. Au bout de cinq années de recherches, les enquêteurs se tournent vers Gérald Thomassin. À l'époque il partageait un appartement insalubre avec d'autres toxicomanes, face au lieu du crime.



Arrêté en 2013, l'accusé clame son innocence, mais est incarcéré. Deux ans plus tard, il est remis en liberté conditionnelle, suite à la demande d'un renvoi devant les assises par le parquet de Bourg-en-Bresse. Avant de clore le dossier, le juge d'instruction organise une confrontation entre les suspects du meurtre. Le 29 août 2019, Gérald Thomassin prend le train pour s'y rendre, avant de se volatiliser sans laisser de trace.

Aujourd'hui, sa disparition reste un mystère. Jérôme Thomassin, lui, garde l'espoir de comprendre un jour ce qui est arrivé à son frère. Il s'est confié dans notre podcast Les Voix du crime.

