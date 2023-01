Disparition de Tatiana Andujar : le dernier mystère de la gare de Perpignan

Elle avait 17 ans quand elle s'est évaporée au premier jour de l'automne 1995. Tatiana Andujar est à ce jour la seule des 4 jeunes femmes disparues à cette époque, dans ce même quartier de la gare de Perpignan, dont le crime reste sans réponse.

Toutes ces années, des hypothèses ont régulièrement affleuré pour expliquer cette disparition mais aucune n'a abouti. Le tueur en série Jacques Rançon a bien été condamné pour deux des quatre affaires de la gare de Perpignan. Un autre homme, Marc Delpech, a été condamné pour le meurtre d'une troisième victime. Deux hommes mis toutefois hors de cause dans le dossier Tatiana dont le corps n'a jamais été retrouvé.

Septembre 2020, vingt-cinq ans après la disparition, Marie-Josée Garcia, la maman attend toujours chez elle l'information, ou le coup de fil qui pourrait expliquer l'absence de sa fille.

"Je vais mourir un jour et je ne peux pas ne pas savoir ce qu'est devenue ma fille. Pour moi et mais aussi pour mes enfants, pour ces frères. Cette attente est terrible pour nous. Je dois me battre, et je me battrai jusqu'au bout. Je ne baisserai jamais les bras", déclare Marie-Josée Garcia, maman de Tatiana, dans L'Heure du crime.

27 ans après les faits, l'affaire est transférée au pôle judiciaire des cold cases, le pôle judiciaire dédié aux affaires non résolues. Le dossier va donc être relu et réexaminé.

Les invités de "L'Heure du crime"

- Marie-Josée Garcia, maman de Tatiana.

- Maitre Philippe Capsié, avocat de la famille Andujar.

- Louise Colcombet, journaliste au Parisien.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info