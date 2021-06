Metz : un élève de 17 ans meurt après une chute du 3ème étage de son lycée

Effroi et émotion suite aux deux défenestrations à #Metz, lycée Fabert et immeuble Ste-Barbe, non liées mais quasiment simultanées. Compassion et soutien de la Ville de Metz aux familles, aux collégiens et lycéens sous le choc et à la grande communauté de l'#EducationNationale. pic.twitter.com/x52gvq2jLT