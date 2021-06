Seine-et-Marne : le rappeur RK arrêté pour violences conjugales

publié le 08/06/2021 à 04:26

Après DA uzi soupçonné de trafic de drogue et de détention d'arme puis libéré pour vice de procédure, c'est au tour d'un autre talent du rap français d'être inquiété par la justice. RK, de son vrai nom Ryad Kartoum, a été arrêté par la police lundi 7 juin dans un appartement du cours du Rhin, à Serris (Seine-et-Marne).

Selon Le Parisien, le jeune rappeur de 19 ans originaire de Meaux, est suspecté de violences conjugales. C'est sa compagne, âgée de 20 ans, qui a prévenu sa mère après avoir été frappé au visage par son compagnon. C'est cette dernière qui a composé le numéro d'urgence de la police. Lorsqu'ils arrivent sur place, les policiers découvrent une femme au visage ensanglanté. Selon elle, RK l'a giflée et frappée à coups de poing. Toujours selon le journal, la victime présentait notamment un œil au beurre noir et des dents cassés.

Arrêté par la police, le jeune rappeur a été mis en garde à vue pendant 48 heures avant d'être déféré devant le parquet de Meaux, où le juge lui a remis une convocation judiciaire pour une audience prévue le 11 août. Il aurait "partiellement" reconnu les faits lors de sa garde à vue, prétextant une dispute.

Jeune talent du rap français

Il sera jugé pour "violences sur conjoint". Selon Le Parisien, RK devrait être placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction d’entrer en contact avec la victime. Celle-ci bénéficie d’une ITT (incapacité totale de travail) pénale d’une durée de 4 jours.

Malgré son jeune âge, RK n'est pas inconnu dans la scène rap française. Il a déjà sorti trois albums "Insolent", "Rêves de gosses" et "Neverland", dont deux certifiés disque d'or et un, "Insolent", certifié disque de platine. Il est le plus jeune rappeur français à avoir décroché ces distinctions.