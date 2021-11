Mayenne : le "soulagement" des proches de la joggeuse retrouvée

Soulagement à Sablé-sur-Sarthe en Mayenne où a été retrouvée mardi soir, l'adolescente de 17 ans qui avait disparu lundi 8 novembre alors qu'elle était partie faire son jogging. Elle s'est présentée elle-même dans un snack avant d'être prise en charge par des médecins.

Sur place, une voisine de la jeune fille est émue aux larmes. "J'avais du mal à y croire, j'avais un peu peur" confie-t-elle avant de répéter qu'elle est "soulagée" que l'adolescente ait été retrouvée sauve. "Je ne saurais pas vous dire ce que ça me fait, tellement je suis heureuse" continue-t-elle.

Devant le lycée où est scolarisée la jeune fille, les sourires regagnent les visages. Audrey, une amie, exprime son "soulagement" et que la victime sera soutenue "par tous, même par ceux qui ne la connaissent pas". Une cellule psychologique a été mise en place et un temps de parole avec les professeurs a été organisé. Si le soulagement domine, tous se demandent ce qui a pu arriver à cette jeune fille pendant plus de 28 heures.