Mathias Duchemin : comment cette enquête a marqué l'histoire de la gendarmerie française

Dans la nuit de 6 au 7 mai 2006, dans la commune de Moulins-Engilbert dans le département de la Nièvre, la soirée bat son plein. Soudain, un des enfants, Mathias Duchemin, quatre ans, manque à l’appel. Au petit matin, il est retrouvé sans vie et nu, près de la rivière du Guignon aux alentours de la salle des fêtes. Le rapport du médecin légiste est accablant : l’enfant a été violé et mort étouffé.

Sur place, les enquêteurs constatent l'horreur de la scène. "On est face à un crime particulièrement odieux", décrit dans Les Voix du crime, le colonel Jean-François Doublier, encore marqué par la découverte du corps. La rencontre avec les parents dévastés du petit Mathias le bouleverse. "Quand je serre la main de Philippe Duchemin, il me regarde dans les yeux et me dit 'j'espère que vous allez retrouver celui qui a fait ça'", se rappelle-t-il. Cette affaire criminelle reste l'une des plus importantes dans la carrière du colonel et aujourd'hui encore, il l'enseigne dans les écoles de gendarmerie comme "modèle".

Cette enquête, c'est du seize heures par jour. On se lève, on pense Mathias. Le matin, on vit Mathias et on se couche en pensant à Mathias Le colonel Jean-François Doublier

Un travail d'enquête titanesque est mené. Les enquêteurs retracent le fil de la soirée, de son déroulement minute par minute, au plan de table des 200 convives présents, en passant par le moindre déplacement de chacun. Les jours suivants, les recherches sont colossales : les enquêteurs recensent 734 prédateurs sexuels libérés de prison dans les deux mois précédents ou ayant fait l'objet de procédures judiciaires. Tout cela, rien que dans le département de la Nièvre.

Dans cette affaire, tous les témoignages sont passés au crible et rien n'est écarté. "Cette enquête, c'est du quinze-seize heures par jour. On se lève, on pense Mathias. Le matin, on vit Mathias, et on se couche en pensant à Mathias", précise le colonel.

En quelques jours seulement, l'enquête menée par Jean François Doublier et son équipe, les mène à un nom : Christian Beaulieu. Toutes les preuves récoltées l'accablent. En garde à vue, le suspect avoue son crime. Par pur hasard, Nicolas Sarkozy est en déplacement dans une commune à proximité du village. L'ancien ministre de l'Intérieur se charge alors d'annoncer aux parents de Mathias que le criminel de leur fils a été retrouvé. Christian Beaulieu, habitant du village, est alors mis en examen puis condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec 30 ans de sureté.

Il y a eu un avant et un après Mathias Colonel Jean-François Doublier

La mort de Mathias Duchemin endeuille toute une famille, tout un village, mais aussi chaque enquêteur ayant travaillé sur l'affaire. "Le principe, c'est de se déconnecter émotionnellement. Mais sur une affaire aussi dramatique que celle ci, c'est pas possible", confie le colonel non sans émotion.

"Mathias a appartenu à tous les enquêteurs de la SR, poursuit-il. Ça a été notre enfant à tous et j'en frissonne encore en vous en parlant. Il y a eu un avant et un après Mathias". Pour la première fois dans toutes ces affaires criminelles, tous les gendarmes chargés de recherche se recueillent auprès de la tombe du petit garçon à l'issue de l'enquête. Ils y déposent aussi une plaque en mémoire du petit garçon assassiné.

