publié le 29/12/2019 à 23:16

Vendredi 27 décembre, une femme de 38 ans a été retrouvée morte, brûlée dans sa caravane, stationnée sur un parking de Marignane, au nord-ouest de Marseille. Une enquête a été ouverte et a été confiée à la Sûreté départementale de Marseille. Les premiers éléments recueillis par les enquêteurs semblent confirmer la thèse de l'accident.

D’origine turque, la femme de 38 ans aurait un long et lourd passé d'alcoolique et de toxicomane, selon nos confrères de La Provence. Dans des circonstances qui restent à préciser, la victime aurait mis le feu à sa caravane involontairement. L'incendie aurait pris à cause de bougies.

Chaque année, près de 10.000 personnes sont blessées au cours d’un incendie domestique, rappellent les pompiers sur leur site web. Cela représente une intervention toutes les sept minutes pour les sapeurs-pompiers français.