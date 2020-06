Marne : un camion s'encastre sur le toit d'une station-service

publié le 27/06/2020 à 19:23

L'image est particulièrement impressionnante. Un poids lourd qui transportait des véhicules utilitaires a voulu traverser une station-service, ce vendredi 26 juin. C'était sans compter la hauteur maximale tolérée sur les lieux. Et pour cause, un auvent protège de la pluie et du soleil.

Résultat, le poids lourd s'est encastré sur le toit de la station-service, sur une aire de l'autoroute A4 à proximité de Valmy dans la Marne. L'incident a endommagé le toit de la station-service qui s'est affaissé et un des utilitaires est resté malgré tout accroché au toit de la station Avia.

Les dégâts matériels sont importants selon les pompiers cités par France Bleu, mais aucune victime n'est à déplorer. Une entreprise de dépannage a dû se déplacer pour débloquer le poids lourd. La gendarmerie a contrôlé le chauffeur responsable de l'accident : il n'avait pas consommé d'alcool ni de stupéfiants, indique le quotidien L'Union.

[RETOUR SUR IMAGE] Quelques images supplémentaires de l'intervention spectaculaire survenue sur l'aire de repos de Valmy hier en fin d'après-midi. Crédit Photo Nicolas LAPIERRE pic.twitter.com/IeDIhoxmI4 — Sapeurs-pompiers de la Marne (@SDIS51) June 27, 2020