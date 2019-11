VIDÉO - Oise : un camion s'encastre dans un péage et prend feu sur l'A1

et AFP

Accident spectaculaire dans l'Oise. Un poids-lourd a pris feu sur l'autoroute A1 dans le sens Lille-Paris ce mardi 26 novembre, après s'être encastré dans la barrière de péage de Chamant. Une enquête a été ouverte pour "mise en danger de la vie d'autrui" et "dégradation et destruction du bien d'autrui", selon le parquet de Senlis.

La scène impressionnante a été filmée et partagée sur les réseaux sociaux. On y voit le camion fonçant à vive allure en direction de la barrière du péage. Il a ensuite pris feu. La circulation a été coupée dans les deux sens, occasionnant d'importants bouchons en amont et en aval de la coupure. Tout est revenu à la normale à la mi-journée.



Étant donnée la "conduite dangereuse du conducteur", signalée par des témoins, le poids-lourd avait été pris en charge par la gendarmerie de la Somme puis de l'Oise, mais n'avait pas obtempéré. "En arrivant au péage de Chamant, il a foncé dans une des voies d'accès et s'est encastré. Le véhicule s'est rapidement embrasé", a dit à l'AFP le procureur de Senlis, Jean-Baptiste Bladier.

La chauffeur hospitalisé

"Le chauffeur est spontanément sorti de son camion en levant les mains et en ayant un discours qui laisse à penser qu'il n'avait plus forcément toute sa tête", a précisé le procureur de Senlis. Il a été hospitalisé avant son prochain placement en garde à vue. "On s'oriente vers une thèse accidentelle en lien avec un problème de santé du conducteur", a indiqué le procureur.