Rennes : un python royal porté disparu, des recherches en cours

publié le 26/06/2020 à 14:56

C'est une recherche insolite qu'effectuent les forces de l'ordre de Rennes, dans la rue du Pré Perché. Comme le rapporte Ouest France, Isis, un python royal d'un mètre s'est échappé du vivarium de son propriétaire le 23 juin.

Des messages d'alerte ont été affichés dans tous les ascenseurs des immeubles de la rue Pré Perché, près du centre de Colombier : "Pour votre sécurité et celle de vos enfants, il est fortement déconseillé de laisser vos enfants seuls dans le parc, un animal s’est échappé… Gardez vos distances et si vous le trouvez, faites le 18 pour indiquer l’endroit exact". Les propriétaires et les locataires sont donc très inquiets pour leur sécurité et celles de leurs enfants.

"Je ne connais rien aux serpents, mais il paraît que celui qui s’est échappé fait plus d’un mètre de long ! Si des petits tombent dessus qu’est-ce qui va se passer ?", explique une locataire à Ouest France. "L’après-midi, surtout avec ce soleil il y a plein d’enfants qui jouent dans le parc. Moi, le mien il restera à la maison tant que l’on n’aura pas retrouvé ce serpent", renchérit une mère de famille.

Comment le serpent s'est échappé ?

Acheté légalement dans une animalerie il y a 6 mois, Isis est âgée de deux ans. Son propriétaire habite au rez-de-chaussée avec une terrasse donnant sur le parc de la rue Pré Perché. "On l’a acheté légalement dans une animalerie et ses glandes à venin lui ont été retirées. Il ne représente donc pas un danger. Ce n’est pas interdit d’en posséder et nous avons tous les papiers", explique-t-il. Il pense que le python a pu s'échapper car il a dû "oublier de fermer correctement le loquet du vivarium dans lequel il se trouvait". Il poursuit : "On a évidemment prévenu les pompiers mais ils nous ont dit qu’ils n’avaient pas de détecteurs de serpent".