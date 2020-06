Monstre du Loch Ness : les photos d'un touriste relancent le débat

publié le 26/06/2020 à 05:30

Alors qu'il était en voyage sur les bords du Loch Ness, en Écosse, Steve Challice, un touriste anglais, a aperçu, en septembre 2019, "une grande ondulation" dans l'eau. Il sort alors son appareil photo et immortalise une grande silhouette mouvante dont le dos sort du lac.

L'homme publie ensuite ses quatre photos sur internet, rapporte The Daily Mirror. Sur l'une d'entre elles on discerne bien un animal à la surface du Loch Ness. "À mon avis (et je ne suis pas un expert), écrit-il, je pense que c’est un gros poisson qui est entré dans le Loch Ness par la mer. Quant à ce que c’est, je pense personnellement que c’est un poisson-chat ou quelque chose comme ça mais un gros. Quelqu’un a suggéré qu’il s’agissait peut-être d’un esturgeon ou un silure. Il est très grand car la silhouette que vous pouvez voir doit mesurer au moins 8 pieds de long (2,5 mètres)".

Loch Ness Monster debate sparked after mystery creature 'pictured' by tourist https://t.co/Lott1hN3Bt pic.twitter.com/xC5Vcur7qP — Daily Mirror (@DailyMirror) June 23, 2020

Son post a fait réagir de nombreux internautes, et conforté la certitude de ceux qui croient en l'existence du montre du Loch Ness, dont Roland Watson, l’auteur du blog Loch Ness Mystery. "S’ils sont réels, ce sont les clichés les plus clairs du monstre à ce jour", explique-t-il sur son site.

Beaucoup d'autres internautes ont accusé Steve Challice d'avoir truqué ses clichés, comme cela a souvent été le cas par le passé. La photo la plus célèbre et la plus ancienne du monstre du Loch Ness, réalisée en 1934 et publiée dans le Daily Mail, montre la tête et le cou de l'animal émergeant du lac.