Marineland d'Antibes : Lotty, la doyenne des dauphins du parc est morte

publié le 20/02/2020 à 04:50

Lotty, la doyenne des dauphins du Marineland d'Antibes, n'est plus. La femelle Tursiops truncatos, qui était âgée de 40 ans et surnommée "La Magnifique", est morte des suites d'une infection sévère, ont annoncé les équipes du parc marin dans un communiqué partagé sur Facebook. "Les traitements prescrits par les vétérinaires n'ont pas permis de la sauver", écrivent-ils, évoquant également une "immense tristesse" et un "vrai coup dur pour les équipes animalières".

Pour connaître plus en détail les causes exactes du décès du dauphin, une autopsie sera réalisée dans les prochains jours. Bien que souffrant d'un kyste aux ovaires, la femelle cétacée "avait surpris les vétérinaires du parc il y a quelques mois avec une grossesse tardive qui n'a malheureusement pas connu d'issue heureuse", expliquent les équipes du parc.

Dans son communiqué, le Marineland d'Antibes précise que "selon les spécialistes, la moyenne de vie d’un grand dauphin en parc est aussi élevée, sinon plus, à celle du grand dauphin dans milieu naturel". L'espérance de vie moyenne de l'espèce de Lotty est d’environ 40 ans.