Marineland : une pétition au secours de deux ours polaires

publié le 12/08/2018 à 09:56

Dans une vidéo tournée au mois de juin et visionnée plus de 900.000 fois, l'un des deux animaux présentent de l'écume autour des babines et se balancent d'une patte sur l'autre. L'association "C'est Assez !", par l'intermédiaire de sa représentante dans le sud, Emmanuelle Sultani, fait part de sa colère. "Comment est-il possible d'avoir décidé une aberration telle de mettre deux ours polaires dans un endroit aussi chaud ?", questionne-t-elle.



"Quand on observe l'habitat proposé par Marineland à ces deux ours polaires, cela ne respecte pas du tout leur physiologie", ajoute-t-elle, furieuse. Le parc, régulièrement mis en cause par cette association de protection des animaux marins, se défend par la voix de son directeur : "On la lancé un constat d'huissier qui démontre que les grottes de glace sont accessibles 24 heures sur 24 et ne disposent pas de moyens de fermeture. Il est constaté également qu'il y a des points d'ombrage dans chaque enclos [...] C'est une accusation d'une association qui a pour seul objectif de faire fermer Marineland".

Ces deux ours polaires n'appartiennent pas au parc et ont été placés dans le cadre d'un programme européen de protection des espèces. Aucune infraction sur leurs conditions de vie n'a été relevée par les services de contrôle pour le moment. La pétition lancée pour leur transfert par l'association "C'est Assez !" a pour l'instant recueilli plus de 150.000 signatures.

> Raspoutine - Marineland (Antibes) - 11/06/2018